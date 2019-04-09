«Горячая линия» для жителей аварийного фонда пройдет в Нижегородской области 10 апреля

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-09T12:06:54+03:00

Задать вопросы можно будет с десяти до двенадцати часов утра

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Нижегородской области организует «горячую линию» по вопросам соблюдения прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задать вопросы можно будет с десяти до двенадцати часов утра 10 апреля по номеру: 8-831-414- 22-20.

Ранее сообщалось, что 23 апреля 2019 года с 14:00 приемная граждан правительства Нижегородской области организует прием жителей. На интересующие вопросы будет отвечать заместитель губернатора Андрей Гнеушев. Записаться могут все желающие. Для этого необходимо предварительно подать в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области письменное заявление и копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе нужно иметь паспорт. Запись на прием осуществляется до 16 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU