2019-04-09T11:00:05+03:00
Происшествия

Двое детей пострадали при столкновении маршруток на Канавинском мосту

Один из водителей не выбрал безопасную дистанцию
Валерия ГРОМОВА
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Утром в понедельник, 9 апреля 2019 года, на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде столкнулись две маршрутки. В дорожно-транспортном происшествии пострадали двое маленьких детей, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария случилась в девять часов. Водитель маршрутки №40 не выбрал безопасную дистанцию и протаранил маршрутку №92.

В результате двоим мальчикам - восьми и шести лет - понадобилась медицинская помощь. Они оба находились в сопровождении взрослых, которые и доставили малышей в больницу. К счастью, серьезных ранений не было, и мальчиков отпустили домой.

Ранее сообщалось, что за минувшие пятницу, субботу и воскресенье в Нижегородской области произошли семь дорожно-транспортных происшествий с детьми. Двое из них попали в больницу: 14-летняя девочка, попавшая под колеса «вазовской» легковушки в Ваде, и 15-летний мальчик, которого на Советском проспекте в Перевозе сбила женщина на «Ладе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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