35-летняя женщина погибла в ДТП с внедорожником в Кстовском районе
Вчера, 8 апреля 2019 года, в Кстовском районе Нижегородской области столкнулись «Ниссан» и «Грейт Волл». Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Трагедия случилась около трех часов дня на 460 километре автодороги Москва – Уфа. Женщина, которая ехала за рулем «Ниссана», не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась во внедорожник.
В результате водитель погибла на месте происшествия, а ее пассажир – мужчина 1972 года рождения – получил сотрясение мозга, резаную рану переносицы и закрытый перелом ребер. Его госпитализировали в кстовскую больницу.
Напомним, за пятницу, субботу и воскресенье в Нижегородской области произошли семь дорожно-транспортных происшествий с детьми. Двое из них попали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU