35-летняя женщина погибла в ДТП с внедорожником в Кстовском районе

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-09T10:39:06+03:00

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Вчера, 8 апреля 2019 года, в Кстовском районе Нижегородской области столкнулись «Ниссан» и «Грейт Волл». Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия случилась около трех часов дня на 460 километре автодороги Москва – Уфа. Женщина, которая ехала за рулем «Ниссана», не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась во внедорожник.

В результате водитель погибла на месте происшествия, а ее пассажир – мужчина 1972 года рождения – получил сотрясение мозга, резаную рану переносицы и закрытый перелом ребер. Его госпитализировали в кстовскую больницу.

Напомним, за пятницу, субботу и воскресенье в Нижегородской области произошли семь дорожно-транспортных происшествий с детьми. Двое из них попали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU