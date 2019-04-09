Ямочный ремонт начался в Нижнем Новгороде утром 9 апреля

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-09T10:16:06+03:00

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В семь часов утра 9 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде начались работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Комсомолка» публикует полный список улиц:

Автозаводский район: улица Керженская (с 7:00), дорога на микрорайон Доскино+ул.Заслонова (с 8:00). А на следующих участках ремонт начался в 9:00: улица Львовская, д.25-45а; проспект Бусыгина, д.58; улица Пермякова, д.34-20, улица Бурденко, д.33; проспект Бусыгина, д. 46; улица Дворовая, д. 36.

Канавинский район: с 9:00 - по улицам Лесной городок и Ухтомского.

Приокский район: с 7:00 - улица Шатковская.

Сормовский район: с 7:00 - улица Большевистская

Администрации районов просят жителей не оставлять транспортные средства на проезжей части на время производства работ.

ИСТОЧНИК KP.RU