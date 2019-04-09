2019-04-09T09:31:21+03:00
Спорт

БК «НН» сразится с ЦСКА на домашней площадке 9 апреля

Матч пройдет в КРК "Нагорный"
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня баскетбольный клуб «Нижний Новгород» примет на свой площадке московский ЦСКА. Матч Единой Лиги ВТБ пройдет в КРК «Нагорный» и начнется в 19:00.

Игра будет напряженной и сложной для наших баскетболистов, ведь ЦСКА сейчас идет на первом месте в регулярном чемпионате, одержав 20 побед в 24 играх.

Кстати, сегодняшняя встреча пройдет под девизом: «Нужно быть супергероем, чтобы одолеть армейцев»! Болельщики могут прийти на игру в костюмах супергероев и получить призы от клуба. Кроме того, гостей ждет предматчевое шоу от группы поддержки NN-Girls и музыкантов коллектива Maple Season.

- В данный момент я не имею права сказать своей команде: «Обыграйте ЦСКА». Но я хочу, чтобы они сыграли настолько хорошо, насколько это возможно, - заявил главный тренер нижегородского клуба Зоран Лукич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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