2019-04-09T09:11:28+03:00
Происшествия

СК проводит проверку по факту трагедии на заводе «Химмаш» в Дзержинске

В результате обрушения кровли погиб один человек
Валерия ГРОМОВА
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Следственный комитет организовал проведение доследственной проверки по факту обрушения стены цеха на заводе «Химмаш» в Дзержинске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, около пяти часов вечера 8 апреля 2019 года во время сноса одного из корпусов на рабочих рухнула кровля здания. По предварительным данным, погиб один человек.

На месте установлено, что при производстве демонтажных работ произошло обрушение кровли строения на площади 3200 квадратных метров, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. На месте работают следователи и криминалисты.

Напомним, несколько дней назад в Дзержинске на оборонном НИИ «Кристалл» раздался громкий хлопок, после чего над зданием показался густой столб дыма. Как вскоре подтвердили очевидцы, на предприятии действительно произошел хлопок. К счастью, больших разрушений в результате этого происшествия не произошло. На предприятии создана межведомственная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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