Площадь лесного фонда Нижегородской области увеличится на 70 тысяч га

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-09T09:03:09+03:00

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Площадь лесного фонда в Нижегородской области будет увеличена на 70 тысяч га в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам директора департамента лесного хозяйства Роман Воробьев, участки площадью более 100 тысяч га будут поставлены на кадастровый учет, что позволит установить законные границы земель лесного фонда.

- Поставить участок на кадастровый учет – это значит внести в единую базу сведения обо всех его характеристиках, границах, площади, целевом назначении, происшедших изменениях, - отметил Воробьев.

Ранее сообщалось, что более 600 миллионов рублей выделены на строительство, ремонт и реконструкцию сельских дорог Нижегородской области в 2019 году. Так, до 31 декабря будут построены шесть новых дорог: к деревне Городное Борского района, к деревне Бутская Лукояновского района, деревне Кипрево Городецкого района, селу Долгое Поле Спасского района, деревне Щедрино Вачского района, а также Глядково – Батманово в Сосновском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU