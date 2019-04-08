Фестиваль «Весенний дар» пройдет в Нижнем Новгороде 28 апреля

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-08T16:54:59+03:00

Более 30 производителей продуктов питания, сувениров и украшений представят свою продукцию

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28 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Весенний дар». На нем представят свою продукцию порядка тридцати производителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В столицу Приволжья съедутся ремесленники из Беларуси, Сербии, Чехии и Германии.

Фестиваль будет проходить с 10 часов утра до восьми часов вечера. Также будет в планах выездная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. В рамках мероприятия будет организована культурно-развлекательная программа, посвященная празднованию Светлой Пасхи.

А непосредственно ярмарочная торговля откроется на площади Горького 25 апреля и продлится до 30 апреля.

По вопросам участия в ярмарке нужно обращаться в МАУ «Управление по туризму Нижнего Новгорода» по телефону 8-831-217-70-30.

Напомним, 10 апреля в Нижнем Новгороде пройдет первый межрегиональный диктант по киберграмотности для школьников средних классов.

ИСТОЧНИК KP.RU