Более 600 миллионов рублей выделены на ремонт и строительство сельских дорог в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-08T15:38:04+03:00

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Более 600 миллионов рублей выделены на строительство, ремонт и реконструкцию сельских дорог Нижегородской области в 2019 году. Соответствующее заявление сделал министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов, передает пресс-служба регионального правительства.

Так, до 31 декабря будут построены шесть новых дорог: к деревне Городное Борского района, к деревне Бутская Лукояновского района, деревне Кипрево Городецкого района, селу Долгое Поле Спасского района, деревне Щедрино Вачского района, а также Глядково – Батманово в Сосновском районе.

На эти цели будут потрачены почти 159 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Посетив Борский район, Власов проверил ход реконструкции участка дороги Долгово-Память Парижской Коммуны. Работы там ведутся уже порядка двух месяцев. Подрядчик должен расширить проезжую часть до семи метров и реконструировать 8,9 километра дорожного полотна. Всего в 2019 году будут отремонтированы более 72 километров сельских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU