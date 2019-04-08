Выставка работ Леонида Строганова откроется в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-08T14:22:19+03:00

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12 апреля 2019 года в Нижегородском выставочном комплексе состоится открытие выставки графических работ Леонида Строганова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство культуры.

Начало мероприятия – в 16:00.

Экспозиция будет работать по следующему расписанию:со вторника по воскресенье – с 11.00 до 19.00 (касса до 18:30). По четвергам – с 12.00 до 20.00 (касса до 19:30). В понедельник – выходной.

Справка

Леонид Строганов родился в 1979 году в Ленинграде. Он является членом Союза Художников России с 2002 года. Его работы находятся в собраниях Библиотеки Государственного Эрмитажа, Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, Всероссийского музея Пушкина, Вологодской областной картинной галереи, в Музее замка Мальборк (Польша), Музее графики малых форм (Сент-Никлаас, Бельгия), Frederishavh kunsnhmuseum (Дания), Собрании графики института Тамаринд (США), Музее печати в Шеньчжэне (КНР) и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU