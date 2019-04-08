2019-04-08T13:28:23+03:00
Общество

Парад уникальных лодок пройдет в Нижегородской области в июле

Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Русская Тоскания»
Валерия ГРОМОВА
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Парад уникальных лодок в акватории озера Тосканка пройдет в Нижегородской области в рамках фестиваля «Русская Тоскания». Об этом сообщили в департаменте развития туризма и НХП Нижегородской области.

Фестиваль начнется 19 июля и продлится три дня. Помимо парада гостей ждут прогулки на лодках по островам эко-парка. А вот развлекательная программа с аттракционами и ярмарками пройдет на берегу.

По словам организаторов мероприятия, в 2019 году планируется активизировать событийные маршруты на островах и активнее задействовать территорию озера Тосканка в рамках культурной программы. Такого на фестивале еще не было.

Напомним, в прошлом году он проходил с шестого по восьмое июля в Ворсме. Мероприятие было включено в культурную программу Чемпионата Мира по футболу, который проходил в России прошлым летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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