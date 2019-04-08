Парад уникальных лодок пройдет в Нижегородской области в июле
Парад уникальных лодок в акватории озера Тосканка пройдет в Нижегородской области в рамках фестиваля «Русская Тоскания». Об этом сообщили в департаменте развития туризма и НХП Нижегородской области.
Фестиваль начнется 19 июля и продлится три дня. Помимо парада гостей ждут прогулки на лодках по островам эко-парка. А вот развлекательная программа с аттракционами и ярмарками пройдет на берегу.
По словам организаторов мероприятия, в 2019 году планируется активизировать событийные маршруты на островах и активнее задействовать территорию озера Тосканка в рамках культурной программы. Такого на фестивале еще не было.
Напомним, в прошлом году он проходил с шестого по восьмое июля в Ворсме. Мероприятие было включено в культурную программу Чемпионата Мира по футболу, который проходил в России прошлым летом.
ИСТОЧНИК KP.RU