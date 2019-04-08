2019-04-08T13:17:56+03:00
Политика

Глеб Никитин принял участие в выездном совещании «Национальные проекты – этап «реализация»

Он вместе с министром экологии и природных ресурсов РФ стал соруководителем стола по направлению «Экология»
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в выездном совещании «Национальные проекты – этап «реализация» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин вместе с министром экологии и природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным стал соруководителем стола по направлению «Экология». Губернатор подчеркнул, что реализация одноименного нацпроекта требует высокого уровня координации всех уровней власти. По его словам, уже подготовлено немалое количество предложений.

- Например, в реестре объектов накопленного вреда окружающей среде отсутствует значительная часть объектов в связи с тем, что они не исследованы надлежащим образом. У субъектов средства для того, чтобы провести такую работу, отсутствуют. Наша задача вместе с регионами и федеральными органами власти искать конкретные решения проблемы, - рассказал Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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