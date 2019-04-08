Кафе «У бани» на Батумской закрыто из-за антисанитарии

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-08T12:02:58+03:00

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Еще одно заведение Нижнего Новгорода закрыто по решению суда. На этот раз проверка была проведена в кафе «У бани» на Батумской улице.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в заведении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, там нет туалета для сотрудников, а также туалета и раковины для мытья рук посетителей.

В отношении владельца был составлен протокол об административном правонарушении, который был направлен на рассмотрение в Приокский районный суд. Заведение уже привлечено к ответственности. Решением суда оно закрыто на 90 суток.

Напомним, в начале марта в Нижнем Новгороде было временно приостановлена деятельность кафе «Встреча» на улице Октябрьской революции. Оно тоже закрыто на три месяца. Там тоже нет туалета для персонала, а также приточно-вытяжной механической вентиляции, горячей и холодной воды, а также искусственное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU