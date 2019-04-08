Семеро детей пострадали в ДТП на нижегородских дорогах за последние три дня

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-08T11:18:36+03:00

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Семь дорожно-транспортных происшествий с детьми произошли в Нижегородской области за последние три дня. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Первый инцидент случился 5 апреля в час дня на Советском проспекте в Перевозе. Женщина на «Ладе» сбила 15-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре». Школьника госпитализировали с места происшествия.

В субботу, 6 апреля, в Ваде 14-летняя девочка попала под колеса «вазовской» легковушки. Она перебегала проезжую часть перед машиной. Пострадавшую тоже пришлось госпитализировать в больницу.

В тот же день в 16:00 на Кировской улице в Нижнем Новгороде «Фольксваген» сбил 12-летнюю велосипедистку, которая ехала по обочине. Школьницу осмотрели на месте ДТП и отпустили домой.

Около шести часов вечера на улице Васнецова в Автозаводском районе водитель маршрутки №44 при начале движения допустил падение пассажира. В результате травмы получил 12-летний мальчик.

В это же время на проспекте Ленинского Комсомола в Дзержинске неустановленный водитель сбил 6-летнего мальчика на парковке и скрылся с места ДТП. А в девять часов вечера на проспекта в Циолковского в массовой аварии из трех автомобилей пострадал двухлетний мальчик, который ехал в отечественном автомобиле.

Вчера, 7 апреля, в Сарове в ДТП попала 13-летняя девочка. Ее тоже сбил неизвестный автомобиль, который потом скрылся с места происшествия. Школьницу осмотрели врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU