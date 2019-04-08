2019-04-08T09:37:41+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали троих фальшивомонетчиков

Они все взяты под стражу
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 марта 2019 года в Нижнем Новгороде были задержаны трое местных жителей, которые подозреваются в сбыте поддельных денежных билетов Банка России номиналом 5 000 рублей. Они продавали их в Автозаводском и Нижегородском районах.

За первые три месяца 2019 года они совершили пять преступлений. Их взяли под стражу, а в квартирах провели обыски. Правоохранители изъяли там товары, приобретённые в местах сбыта фальшивых купюр.

Ход и результаты расследования уголовного дела по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» уголовного кодекса Российской Федерации взяты на контроль прокуратурой Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Санкция соответствующей статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выставка работ Леонида Строганова откроется в Нижнем Новгороде
Парад уникальных лодок пройдет в Нижегородской области в июле
Глеб Никитин принял участие в выездном совещании «Национальные проекты – этап «реализация»
Кафе «У бани» на Батумской закрыто из-за антисанитарии
Семеро детей пострадали в ДТП на нижегородских дорогах за последние три дня
Первый диктант по киберграмотности для школьников пройдет в Нижнем Новгороде
Нижегородский отель отказался принимать форум «Свободные люди»
В Нижегородской области стартовал прием заявок для участия в смене в «Лазурном»
Шесть нижегородских предприятий получили почетные знаки «За качество и конкурентоспособность»
Детские Паралимпийские игры пройдут в Нижнем Новгороде 8 апреля
Замгубернатора Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан 23 апреля
Сильный туман накрыл Нижегородскую область утром 7 апреля
Всемирный день здоровья отметят в Нижнем Новгороде 7 апреля
В Нижегородской области задержали четверых мужчин, объявленных в федеральный розыск
Первенство и чемпионат России по бадминтону пройдут в Городецком районе в ближайшие дни
Названы 15 кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области
Нижегородцы смогут задать вопросы по переходу на цифровое телевещание
16 нижегородских предприятий получили почетный штандарт губернатора
В Нижегородской области снизились цены на свинину, подсолнечное масло и муку
Тысячу кубов воды откачали с улиц Нижнего Новгорода за неделю
Опубликована концепция благоустройства центрального парка в Дзержинске
Глеб Никитин: «Опасения по вопросам гидроузла я передал проектировщикам»
В Нижегородской области планируется отремонтировать 15 сельских домов культуры
Административное производство хотят возбудить в отношении строителя гостиницы около ярмарки
Глеб Никитин встретился с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым
Голосование за самые убитые дороги стартовало в группе «Антияма-НН»