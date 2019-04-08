В Нижнем Новгороде задержали троих фальшивомонетчиков

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-08T09:37:41+03:00

Они все взяты под стражу

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27 марта 2019 года в Нижнем Новгороде были задержаны трое местных жителей, которые подозреваются в сбыте поддельных денежных билетов Банка России номиналом 5 000 рублей. Они продавали их в Автозаводском и Нижегородском районах.

За первые три месяца 2019 года они совершили пять преступлений. Их взяли под стражу, а в квартирах провели обыски. Правоохранители изъяли там товары, приобретённые в местах сбыта фальшивых купюр.

Ход и результаты расследования уголовного дела по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» уголовного кодекса Российской Федерации взяты на контроль прокуратурой Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Санкция соответствующей статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU