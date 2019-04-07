2019-04-07T19:11:00+03:00
Общество

Нижегородский отель отказался принимать форум «Свободные люди»

Организаторам пришлось три раза менять место
Валерия ГРОМОВА
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Один из отелей Нижнего Новгорода, в котором должен был пройти форум «Свободные люди», отказал организаторам в помощи. На площадке должны были выступить Евгений Ройзман, Дмитрий Гудков и Юлия Галямина.

- По словам представителей отеля, им поступил звонок с требованием закрыть площадку под угрозой приезда ОМОНа, - написали организаторы форума на официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

В результате пришлось целых три раза менять место проведения форума. Сначала они забронировали место в «Оке», однако там не вышло, затем перенесли в «Маринс парк отель», но представители отеля отменили бронь. Отказ также пришел также от зала гостиницы Мариотт.

В итоге мероприятие прошло 7 апреля на резервной площадке. Спикеры выступили, участников было много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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