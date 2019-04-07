Первый диктант по киберграмотности для школьников пройдет в Нижнем Новгороде
10 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет первый межрегиональный диктант по киберграмотности для школьников средних классов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такие же мероприятия состоятся еще в десяти регионах России.
Диктант приурочен к 25-летию рунета. Площадкой проведения в приволжской столице выбрали областную детскую библиотеку на улице Звездинка, 5.
По словам организаторов, целью проведения такого диктанта является
выявление уровня знаний основ информационной безопасности, в том числе в сфере платежных услуг.
Организаторы акции – Российская государственная детская библиотека и Центральный банк Российской Федерации. Также межрегиональный диктант пройдет при поддержке министерства культуры России.
13:45-14:00 - Регистрация участников, раздача идентификаторов.
14:00-14:15 - Инструктаж участников.
14:15-14:45 - Начало Кибердиктанта.
14:45-15:15 - Разбор вопросов, обсуждение ответов при участии специалиста Банка России.
15:15-15:30 - Подведение итогов.
ИСТОЧНИК KP.RU