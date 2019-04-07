Первый диктант по киберграмотности для школьников пройдет в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-07T17:03:13+03:00

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10 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет первый межрегиональный диктант по киберграмотности для школьников средних классов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такие же мероприятия состоятся еще в десяти регионах России.

Диктант приурочен к 25-летию рунета. Площадкой проведения в приволжской столице выбрали областную детскую библиотеку на улице Звездинка, 5.

По словам организаторов, целью проведения такого диктанта является

выявление уровня знаний основ информационной безопасности, в том числе в сфере платежных услуг.

Организаторы акции – Российская государственная детская библиотека и Центральный банк Российской Федерации. Также межрегиональный диктант пройдет при поддержке министерства культуры России.

13:45-14:00 - Регистрация участников, раздача идентификаторов.

14:00-14:15 - Инструктаж участников.

14:15-14:45 - Начало Кибердиктанта.

14:45-15:15 - Разбор вопросов, обсуждение ответов при участии специалиста Банка России.

15:15-15:30 - Подведение итогов.

ИСТОЧНИК KP.RU