2019-04-07T14:43:24+03:00
Общество

В Нижегородской области стартовал прием заявок для участия в смене в «Лазурном»

К участию приглашаются школьники в возрасте с 11 до 15 лет
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области в детском центре «Лазурный» начали принимать конкурсные заявки для участия в смене «Радуга успеха». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства и губернатора.

Вышеуказанная смена будет проводиться специально для талантливых и одаренных детей по направлению «Социальная активность» (виды деятельности «Проектная деятельность», «Журналистика»). В ней могут принять участие ученики школ в возрасте от 11 до 15 лет включительно.

Все желающие должны пройти электронную регистрацию на сайте Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области до 25 апреля. А до 8 мая необходимо подготовить графическое резюме и снять ролик «Я для «Радуги успеха». Длина ролика не должна превышать одной минуты.

Подробная информация о проведении конкурсного отбора размещена на официальном сайте Центра в разделе «Нижегородский Сириус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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