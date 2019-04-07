В Нижегородской области стартовал прием заявок для участия в смене в «Лазурном»
В Нижегородской области в детском центре «Лазурный» начали принимать конкурсные заявки для участия в смене «Радуга успеха». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства и губернатора.
Вышеуказанная смена будет проводиться специально для талантливых и одаренных детей по направлению «Социальная активность» (виды деятельности «Проектная деятельность», «Журналистика»). В ней могут принять участие ученики школ в возрасте от 11 до 15 лет включительно.
Все желающие должны пройти электронную регистрацию на сайте Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области до 25 апреля. А до 8 мая необходимо подготовить графическое резюме и снять ролик «Я для «Радуги успеха». Длина ролика не должна превышать одной минуты.
Подробная информация о проведении конкурсного отбора размещена на официальном сайте Центра в разделе «Нижегородский Сириус».
ИСТОЧНИК KP.RU