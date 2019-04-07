Шесть нижегородских предприятий получили почетные знаки «За качество и конкурентоспособность»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-07T13:24:27+03:00

В регионе стартовал новый прием заявок на награждение

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Шесть компаний Нижегородской области получили почетные знаки «За качество и конкурентоспособность», сообщает пресс-служба регионального правительства. Награждение прошло на итоговом совещании минпрома.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, компании-участники конкурса подвергаются серьезной проверке: они проверяются на бизнес-результаты,стратегическое планирование, управление и остальные показатили.

Предприятия соревнуются в группах по количеству занятых: до 500 человек и свыше 500 работающих. Борьба идет в трех номинациях: максимальное количество баллов по всем показателям, динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом, бизнес результаты.

Ранее сообщалось, что шестнадцать промышленных предприятий Нижегородской области получили почетный штандарт губернатора. Награда вручается только тем организациям, которые добились высоких показателей эффективности в своей отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU