2019-04-07T12:32:52+03:00
Спорт

Детские Паралимпийские игры пройдут в Нижнем Новгороде 8 апреля

В них примут участие больше 100 детей
Валерия ГРОМОВА
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В понедельник, 8 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде будут проводиться уникальные спортивные соревнования среди детей и юношей по спортивным дисциплинам «Боча», «Кольцеброс», «Шашки» и «Дарц». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на министерство спорта, начало мероприятия запланировано на 10 часов утра.

По словам организаторов, состязания пройдут под лозунгом «Детские Паралимпийские игры 2019». По плану, в них примут участие более 100 детей. Такие же соревнования в первом полугодии 2019 года пройдут в Ульяновске, Ставрополе, Екатеринбурге и Московской области.

Место проведения - Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» по адресу: Нижний Новгород, улица Ярошенко дом 5.

Напомним, в Нижегородской области начались первенство и чемпионат России по бадминтону. Мероприятия будут проходить с 5 по 9 и с 10 по 14 числа этого месяца на базе многофункционального спортивного комплекса Эмиральд Кап.

ИСТОЧНИК KP.RU

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