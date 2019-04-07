Замгубернатора Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан 23 апреля
Во вторник, 23 апреля 2019 года, с 14:00 приемная граждан правительства Нижегородской области организует прием жителей. На интересующие вопросы будет отвечать заместитель губернатора Андрей Гнеушев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Гнеушев координирует вопросы реализации госполитики в социальной и жилищной сферах, молодежной политики, госполитики и осуществления управления в сфере здравоохранения, а также в сфере образования.
Записаться могут все желающие. Для этого необходимо предварительно подать в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области письменное заявление и копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт.
Запись на прием осуществляется до 16 апреля.
Напомним, на территории Нижегородской области будет проведена интернет-линия по теме ««Переход на цифровое телевизионное вещание». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, задать интересующие вопросы можно будет с 18 по 24 апреля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU