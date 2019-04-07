Замгубернатора Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан 23 апреля

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-07T10:47:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 23 апреля 2019 года, с 14:00 приемная граждан правительства Нижегородской области организует прием жителей. На интересующие вопросы будет отвечать заместитель губернатора Андрей Гнеушев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гнеушев координирует вопросы реализации госполитики в социальной и жилищной сферах, молодежной политики, госполитики и осуществления управления в сфере здравоохранения, а также в сфере образования.

Записаться могут все желающие. Для этого необходимо предварительно подать в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области письменное заявление и копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт.

Запись на прием осуществляется до 16 апреля.

Напомним, на территории Нижегородской области будет проведена интернет-линия по теме ««Переход на цифровое телевизионное вещание». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, задать интересующие вопросы можно будет с 18 по 24 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU