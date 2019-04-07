Сильный туман накрыл Нижегородскую область утром 7 апреля

СЕГОДНЯ 09:18 2019-04-07T09:18:42+03:00

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Сегодня рано утром в Нижегородской области можно было увидеть сильный туман. Как сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», он начался около семи часов утра.

В течение первой половины дня туман можно будет наблюдать в разных частях региона.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с нарушением в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб.

Так как видимость на дорогах будет плохая, то могут образоваться ДТП, а также нарушения в работе аэропорта.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует водителям отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Нужно сохранять безопасную дистанцию между автомобилями и снизить скорость.

Напомним, 6-7 апреля погода в Нижнем Новгороде испортилась – нижегородцев ждут снег и похолодание. Так что стоит немного утеплиться. Однако уже на следующей неделе будет очень тепло и солнечно.

ИСТОЧНИК KP.RU