2019-04-06T20:01:24+03:00
Общество

Всемирный день здоровья отметят в Нижнем Новгороде 7 апреля

Жители смогут проверить свое здоровье, уровень физической подготовки и принять участие в мастер-классах
Валерия ГРОМОВА
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В воскресенье, 7 апреля 2019 года, Нижний Новгород будет присоединится ко Всемирному дню здоровья. Так, в самом центре приволжской столицы пройдет шествие медиков с транспарантами на тему «Здоровым быть легко!», сообщает министерство здравоохранения региона.

Начало шествия – в 12:00. Место встречи – кинотеатр «Октябрь» на Большой Покровской. Его возглавит и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Елена Саксонова и ректор ПИМУ Николай Карякин.

Также в рамках Всемирного дня здоровья около кинотеатра «Октябрь» разместится площадка «Зарядись здоровьем!». С 12.00 до 16.00 студенты ПИМУ и нижегородские спортсмены будут проводить мастер-классы по правильной зарядке.

Около «Художественных промыслов» будет работать площадка, на которой все желающие смогут проверить свою физическую форму и соответствие нормам ГТО. Зрение, уровень сахара и холестерина в крови можно будет проверить на Театральном площади. Нижегородцы также смогут там проверить родинки и кожу на предмет онкозаболеваний; позвоночник простым тестом на весах, получить консультацию терапевта, а также сдать кровь на ВИЧ.

Время работы всех площадок – 12.00- 16.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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