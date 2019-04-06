В Нижегородской области задержали четверых мужчин, объявленных в федеральный розыск

СЕГОДНЯ 17:54 2019-04-06T17:54:00+03:00

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За минувшие сутки сотрудники правоохранительных органов задержали четверых мужчин, которые находились в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Сначала полицейские установили местонахождение 47-летнего гражданина, совершившего преступление по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» уголовного кодекса России.

Второй мужчина 1974 года рождения, совершивший кражу, был задержан в Автозаводском районе. Он уже доставлен инициатору федерального розыска. Также на Автозаводе удалось арестовать 36-летнего мужчину, обвиняемого в разбое. И четвертый мужчина, который причастен к преступлению по статье «Кража» УК РФ, был задержан в Лысковском районе.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин Волжского государственного университета водного транспорта. Он подозревается в получении взятки от студента.

ИСТОЧНИК KP.RU