2019-04-06T17:54:00+03:00
Происшествия

В Нижегородской области задержали четверых мужчин, объявленных в федеральный розыск

Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшие сутки сотрудники правоохранительных органов задержали четверых мужчин, которые находились в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Сначала полицейские установили местонахождение 47-летнего гражданина, совершившего преступление по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» уголовного кодекса России.

Второй мужчина 1974 года рождения, совершивший кражу, был задержан в Автозаводском районе. Он уже доставлен инициатору федерального розыска. Также на Автозаводе удалось арестовать 36-летнего мужчину, обвиняемого в разбое. И четвертый мужчина, который причастен к преступлению по статье «Кража» УК РФ, был задержан в Лысковском районе.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин Волжского государственного университета водного транспорта. Он подозревается в получении взятки от студента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первенство и чемпионат России по бадминтону пройдут в Городецком районе в ближайшие дни
Названы 15 кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области
Нижегородцы смогут задать вопросы по переходу на цифровое телевещание
16 нижегородских предприятий получили почетный штандарт губернатора
В Нижегородской области снизились цены на свинину, подсолнечное масло и муку
Тысячу кубов воды откачали с улиц Нижнего Новгорода за неделю
Опубликована концепция благоустройства центрального парка в Дзержинске
Глеб Никитин: «Опасения по вопросам гидроузла я передал проектировщикам»
В Нижегородской области планируется отремонтировать 15 сельских домов
Административное производство хотят возбудить в отношении строителя гостиницы около ярмарки
Глеб Никитин встретился с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым
Голосование за самые убитые дороги стартовало в группе «Антияма-НН»