2019-04-06T15:40:08+03:00
Политика

Названы 15 кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области

Комиссия также определила стройпредложения, которые войдут в задания кандидатам в ходе деловой игры и защиты программ
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Вчера, 5 апреля 2019 года, стали известны имена 15 кандидатов, которые претендуют на пост министра строительства Нижегородской области. Экспертная комиссия уже подвела итоги заочного этапа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За должность министра поборются: Леонид Маслов, Александр Маслов, Анатолий Молев, Виталий Зайцев, Александр Фролов, Сергей Сорокин, Павел Саватеев, Илья Гор, Виталий Власов, Геннадий Галицын, Сергей Шумилов, Андрей Болдырев, Андрей Крикуненко, Александр Лушников и Денис Лампси.

Кроме того, по четырем кандидатурам комиссия приняла решение запросить дополнительную информацию, дающую однозначный ответ относительно их соответствия квалификационным требованиям.

Напомним, отбор на пост министра строительства Нижегородской области стартовал в феврале. Первый этап длился до 19 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижегородской области задержали четверых мужчин, объявленных в федеральный розыск
Первенство и чемпионат России по бадминтону пройдут в Городецком районе в ближайшие дни
Нижегородцы смогут задать вопросы по переходу на цифровое телевещание
16 нижегородских предприятий получили почетный штандарт губернатора
В Нижегородской области снизились цены на свинину, подсолнечное масло и муку
Тысячу кубов воды откачали с улиц Нижнего Новгорода за неделю
Опубликована концепция благоустройства центрального парка в Дзержинске
Глеб Никитин: «Опасения по вопросам гидроузла я передал проектировщикам»
В Нижегородской области планируется отремонтировать 15 сельских домов
Административное производство хотят возбудить в отношении строителя гостиницы около ярмарки
Глеб Никитин встретился с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым
Голосование за самые убитые дороги стартовало в группе «Антияма-НН»