Названы 15 кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-06T15:40:08+03:00

Комиссия также определила стройпредложения, которые войдут в задания кандидатам в ходе деловой игры и защиты программ

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Вчера, 5 апреля 2019 года, стали известны имена 15 кандидатов, которые претендуют на пост министра строительства Нижегородской области. Экспертная комиссия уже подвела итоги заочного этапа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За должность министра поборются: Леонид Маслов, Александр Маслов, Анатолий Молев, Виталий Зайцев, Александр Фролов, Сергей Сорокин, Павел Саватеев, Илья Гор, Виталий Власов, Геннадий Галицын, Сергей Шумилов, Андрей Болдырев, Андрей Крикуненко, Александр Лушников и Денис Лампси.

Кроме того, по четырем кандидатурам комиссия приняла решение запросить дополнительную информацию, дающую однозначный ответ относительно их соответствия квалификационным требованиям.

Напомним, отбор на пост министра строительства Нижегородской области стартовал в феврале. Первый этап длился до 19 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU