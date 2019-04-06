Нижегородцы смогут задать вопросы по переходу на цифровое телевещание

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-06T14:23:17+03:00

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На территории Нижегородской области будет проведена интернет-линия по теме ««Переход на цифровое телевизионное вещание». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, задать интересующие вопросы можно будет с 18 по 24 апреля 2019 года.

Интернет-линия будет размещена на сайте правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru.

Напомним, на днях Нижегородский филиал РТРС и филиал ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» провели для жителей Сеченовского района семинар о переходе на цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ). В мероприятии приняли участие замминистра информационных технологий и связи Алексей Воробьев, заместитель главного инженера Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов, шеф-редактор ГТРК «Нижний Новгород» Илина Кашина, заместитель главы администрации Сеченовского района Дмитрий Крупнов, а также главы поселковых администраций, представители депутатского корпуса и жители района.

ИСТОЧНИК KP.RU