16 нижегородских предприятий получили почетный штандарт губернатора
Шестнадцать промышленных предприятий Нижегородской области получили почетный штандарт губернатора. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, награждение состоялось в рамках итогового совещания минпрома.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, награда вручается только тем организациям, которые добились высоких показателей эффективности в своей отрасли.
Она хранится в стенах предприятия на протяжении года.
- Но если предприятие получает штандарт три года подряд, награда остается в организации навсегда. В этом году на вечное хранение почетный штандарт был передан четырем нижегородским предприятиям, - добавил министр.
Речь идет о ПАО «Нижегородский телевизионный завод имени В.И.Ленина»; ПАО «Завод «Красное Сормово»; АО «ОКБМ Африкантов» и ПАО «Нижегородский машиностроительный завод».
ИСТОЧНИК KP.RU