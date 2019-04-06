2019-04-06T12:16:18+03:00
Общество

16 нижегородских предприятий получили почетный штандарт губернатора

Церемония награждения состоялась на итоговом совещании минпрома
Валерия ГРОМОВА
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Шестнадцать промышленных предприятий Нижегородской области получили почетный штандарт губернатора. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, награждение состоялось в рамках итогового совещания минпрома.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, награда вручается только тем организациям, которые добились высоких показателей эффективности в своей отрасли.

Она хранится в стенах предприятия на протяжении года.

- Но если предприятие получает штандарт три года подряд, награда остается в организации навсегда. В этом году на вечное хранение почетный штандарт был передан четырем нижегородским предприятиям, - добавил министр.

Речь идет о ПАО «Нижегородский телевизионный завод имени В.И.Ленина»; ПАО «Завод «Красное Сормово»; АО «ОКБМ Африкантов» и ПАО «Нижегородский машиностроительный завод».

ИСТОЧНИК KP.RU

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