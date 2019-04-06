2019-04-06T10:40:05+03:00
Общество

В Нижегородской области снизились цены на свинину, подсолнечное масло и муку

Также подешевели куриное мясо, яблоки и рис
Валерия ГРОМОВА
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За прошлую неделю, с 25 марта по 1 апреля, в Нижегородской области снизились цены на свинину, подсолнечное масло и муку. Соответствующую информацию предоставило министерство

экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Теперь килограмм свинины можно купить за 240,5 рублей за килограмм вместо 244,7. Снижение цены произошло на 1,7 процента. Также на два процента подешевела мука, теперь ее цена составляет 33,5 рубля за килограмм (раньше он стоил 34,1).

На 0,6 процента упала цена на подсолнечное масло (с 97,2 до 96,6 рублей за килограмм).

Кроме того, с 25 марта в Нижегородской области области снизились средние цены на куриное мясо, яблоки и рис.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,2% меньше среднероссийского показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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