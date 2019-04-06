2019-04-06T09:33:19+03:00
Общество

Тысячу кубов воды откачали с улиц Нижнего Новгорода за неделю

Владимир Панов поручил главам администраций контролировать своевременность работы подрядчиков
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшую неделю со дворов и улиц Нижнего Новгорода откачали тысячу кубометров воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В соответствии с этим мэр города Владимир Панов поручил главам районных администраций контролировать своевременность работы подрядчиков по ликвидации подтоплений.

За последнюю неделю в Сормове было откачано 239 кубов воды.

- Откачка воды производилась на улице Зайцева и Федосеенко. За весь период паводка откачано порядка 9 000 кубометров талых вод. Наиболее проблемные участки, как и в прошлом году - улицы Федосеенко, Гаугеля и Зайцева. В этом году работу подрядчиков по откачке воды могу назвать удовлетворительной,- пояснил глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин.

В Ленинском районе убрали 366 кубов, в Московском – 300, в Канавинском – 305, в Автозаводском – 4,7.

По информации, на особом контроле у районной администрации находятся поселки Ворошиловский, Гнилицы и Новое Доскино. В этом году ситуация с подтопления была не настолько острой благодаря профилактической работе в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
16 нижегородских предприятий получили почетный штандарт губернатора
В Нижегородской области снизились цены на свинину, подсолнечное масло и муку
Опубликована концепция благоустройства центрального парка в Дзержинске
Глеб Никитин: «Опасения по вопросам гидроузла я передал проектировщикам»
В Нижегородской области планируется отремонтировать 15 сельских домов
Административное производство хотят возбудить в отношении строителя гостиницы около ярмарки
Глеб Никитин встретился с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым
Голосование за самые убитые дороги стартовало в группе «Антияма-НН»
В Нижнем Новгороде почтят память погибших подводников
С начала проекта «Команда 800» нижегородцы подали уже больше 30 предложений
Нижегородцам напомнили о весенней вакцинации домашних животных
В Нижнем Новгороде из незаконного оборота изъяли почти три тысячи литров алкоголя
Нижегородцев приглашают на кастинг в «Последний герой»
«Цифровая мобилизация» прошла в Сеченове 3 апреля
Глеб Никитин: «Необходим более тщательный контроль за работой крупных свиноводческих комплексов»
Подведение итогов национальной премии «Гражданская инициатива» состоится 25 мая
На строящийся храм в честь основателя Нижнего Новгорода установили купола
Глеб Никитин: «Мы обратились в правительство страны, чтобы вернуть льготу на вывоз ТБО ветеранам боевых действий»
«Книжный салон-2019» откроется на Нижегородской ярмарке 5 апреля
Первый фестиваль независимых театров стартовал в Нижнем Новгороде
24-летний нижегородец убил своего гостя молотком
Тело 80-летней женщины обнаружено на пожаре в Арзамасе
Трое молодых людей пострадали в массовом ДТП на проспекте Гагарина
Два плавучих дебаркадера вспыхнули в районе Борского моста 3 апреля
Прокуратура провела проверку по факту падения ледяной глыбы на жительницу Краснобаковского района
Участок трассы М-7 в Лысковском районе сужен из-за ремонта дороги
Алексей Алехин станет руководителем исполкома нижегородского отделения Общероссийского народного фронта
Глеб Никитин: «Два новых ресурсных центра откроются в регионе в 2019 году»