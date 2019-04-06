Тысячу кубов воды откачали с улиц Нижнего Новгорода за неделю

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-06T09:33:19+03:00

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За минувшую неделю со дворов и улиц Нижнего Новгорода откачали тысячу кубометров воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В соответствии с этим мэр города Владимир Панов поручил главам районных администраций контролировать своевременность работы подрядчиков по ликвидации подтоплений.

За последнюю неделю в Сормове было откачано 239 кубов воды.

- Откачка воды производилась на улице Зайцева и Федосеенко. За весь период паводка откачано порядка 9 000 кубометров талых вод. Наиболее проблемные участки, как и в прошлом году - улицы Федосеенко, Гаугеля и Зайцева. В этом году работу подрядчиков по откачке воды могу назвать удовлетворительной,- пояснил глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин.

В Ленинском районе убрали 366 кубов, в Московском – 300, в Канавинском – 305, в Автозаводском – 4,7.

По информации, на особом контроле у районной администрации находятся поселки Ворошиловский, Гнилицы и Новое Доскино. В этом году ситуация с подтопления была не настолько острой благодаря профилактической работе в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU