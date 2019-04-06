Тысячу кубов воды откачали с улиц Нижнего Новгорода за неделю
За минувшую неделю со дворов и улиц Нижнего Новгорода откачали тысячу кубометров воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В соответствии с этим мэр города Владимир Панов поручил главам районных администраций контролировать своевременность работы подрядчиков по ликвидации подтоплений.
За последнюю неделю в Сормове было откачано 239 кубов воды.
- Откачка воды производилась на улице Зайцева и Федосеенко. За весь период паводка откачано порядка 9 000 кубометров талых вод. Наиболее проблемные участки, как и в прошлом году - улицы Федосеенко, Гаугеля и Зайцева. В этом году работу подрядчиков по откачке воды могу назвать удовлетворительной,- пояснил глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин.
В Ленинском районе убрали 366 кубов, в Московском – 300, в Канавинском – 305, в Автозаводском – 4,7.
По информации, на особом контроле у районной администрации находятся поселки Ворошиловский, Гнилицы и Новое Доскино. В этом году ситуация с подтопления была не настолько острой благодаря профилактической работе в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU