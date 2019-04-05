Опубликована концепция благоустройства центрального парка в Дзержинске

СЕГОДНЯ 18:22 2019-04-05T18:22:09+03:00

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Концепция благоустройства центрального парка в Дзержинске появилась на сайте Института развития городской среды Нижегородской области.

Концепция разрабатывалась в течение зимы, а в марте специалисты института передали материалы горадминистрации для участия в федеральном конкурсе «Исторические поселения и малые города». В случае победы муниципалитет получит деньги на благоустройство парка. Предварительно концепция попала в число 13 выбранных для участия в финале конкурса.

А пока горожане могут ознакомиться с концепцией онлайн. В интернете опубликованы карты, схемы и визуализации возможного развития территории. Кроме того, там представлены новый дизайн-код и фирменный стиль парка.

Обсудить концепцию жителей приглашают 11 апреля во Дворец детского творчества Дзержинска. На встрече участники смогут оценить проделанную работу и внести финальные корректировки. Начало мероприятия в 17.30.

ИСТОЧНИК KP.RU