2019-04-05T17:40:06+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Опасения по вопросам гидроузла я передал проектировщикам»

Губернатор обсудил с Александром Алексеевым работу балахнинской общественной экспертной комиссии по гидроузлу
Анастасия НАЗАРОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил работу балахнинской общественной экспертной комиссии по гидроузлу с ее руководителем Александром Алексеевым. По информации пресс-службы облправительства, эксперт передал главе региона более 14,5 тысячи подписей жителей, которые переживают, что при строительстве плотины может произойти подтопление их домов, садовых участков и территорий предприятий.

По словам Алексеева, в проекте гидроузла общественники не нашли учет всех рисков и ожидаемых компенсационных мероприятий. В свою очередь глава региона заявил, что следит за общественной дискуссией по этой теме.

- Опасения по вопросам гидроузла я вынес на рассмотрение вышестоящим органам и передал проектировщикам. Надеюсь, ваша экспертная комиссия продолжит работу, чтобы все вопросы жителей получили ответы, а мнения были учтены, - подчеркнул Никитин.

Губернатор посоветовал привлечь к работе балахнинской экспертной комиссии проектировщиков, чтобы наложить их 3D-модель предполагаемого подъема грунтовых вод на территории, где расположены предприятия и жилые дома. По словам Никитина, компенсационные мероприятия должны быть предложены проектировщиками по конкретным адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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