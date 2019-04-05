2019-04-05T17:02:09+03:00
Звезды

В Нижегородской области планируется отремонтировать 15 сельских домов

Региональный минкульт подвел итоги 2018 года и поделился планами на 2019 год
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородский минкульт представил итоги работы в 2018 году, а также поделился планами на текущий год 4 апреля. С докладом выступила глава ведомства Надежда Преподобная, сообщает пресс-служба облправительства.

По словам министра, в рамках адресной инвестиционной программы 2018 года было построено шесть домов культуры, введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс Центра славянской культуры в Дивеево и капитально отремонтированы 11 государственных учреждений культуры. Кроме того, выполнены работы по текущему ремонту и приобретено новое оборудование для 115 муниципальных учреждений культуры.

В 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» планируется отремонтировать 15 сельских домов культуры в Ардатовском, Арзамасском, Балахнинском, Большемурашкинском, Ветлужском, Ковернинском, Краснобаковском, Лукояновском, Павловском, Сеченовском, Сосновском, Тонкинском районах, а также на Бору и в Чкаловске.

Вдобавок ко всему в планах возвести четыре дома культуры. Также запланированы капитальный ремонт 15 государственных учреждений культуры в четырех учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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