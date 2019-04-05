2019-04-05T16:40:46+03:00
Общество

Административное производство хотят возбудить в отношении строителя гостиницы около ярмарки

Жители жалуются на самовольно установленный забор, мешающий проезду скорой помощи
Анастасия НАЗАРОВА
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Административное производство хотят возбудить в отношении ООО «НВСКНН», которое вело незаконные земляные работы в районе жилых домов № 10 и 12 по Мануфактурной улице со стороны Совнаркомовской улицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на административно-техническую инспекцию.

Ранее ведомство направила руководителю строительной компании письмо с предложением до 30 апреля демонтировать самовольно поставленный забор и восстановить благоустройство на том участке.

Отмечается, что от жителей поступали жалобы на то, что установленное застройщиком ограждение препятствует подъезду пожарных машин и скорой помощи. Вдобавок ко всему забор мешает нижегородцам подойти к мусорными контейнерам.

«Комсомолка» рассказывала, что во дворе на Мануфактурной улице планируется втиснуть семиэтажный отель. При этом жители Канавина выступают категорически против гостиницы у ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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