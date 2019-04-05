2019-04-05T16:01:28+03:00
Общество

Глеб Никитин встретился с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым

Стороны обсудили проект по производству мусоросортировочных комплексов и обновление трамвайного парка Нижнего Новгорода
Анастасия НАЗАРОВА
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Глава региона Глеб Никитин и гендиректор научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского Александр Потапов обсудили вопросы сотрудничества Нижегородской области и корпорации 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

По слова губернатора, направлений возможного взаимодействия немало. В пример привел гражданские проекты, которые позволят удовлетворить спрос на новую технику и оборудование.

- Важная тема - развитие производственных площадок корпорации, которые расположены в регионе, в части их загрузки гражданской продукцией, - отметил Никитин. - Сегодня мы обсудили два направления. Во-первых, это обновление трамвайного парка Нижнего Новгорода. Во-вторых, реализацию проекта по производству мусоросортировочных комплексов на базе АО «ЦНИИ «Буревестник».

В свою очередь Потапов рассказал, что одним из стратегических направлений корпорации является электротранспорт.

- У нас есть предложения для Нижегородской области. Они касаются и производства, и логистики, и концессионных соглашений. Производство мусоросортировочных комплексов также представляет большой интерес, - уточнил гендиректор «Уралвагонзавода».

Ранее «Комсомолка» писала, что Глеб Никитин провел в Москве заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». На нем глава региона заявил, что рассматривается ряд предложений по мотивации региональных операторов на обработку и утилизацию ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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