2019-04-05T15:01:22+03:00
Общество

Голосование за самые убитые дороги стартовало в группе «Антияма-НН»

Нижегородцы выберут, какие улицы требуют ремонта в первую очередь
Анастасия НАЗАРОВА
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Голосование за самые убитые дороги стартовало в группе «Антияма-НН». Нижегородцам предстоит определить, какие улицы требуют ремонта в первую очередь, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Рейтинг, который будет сформирован с учетом голосов жителей, передадут в департамент дорожного хозяйства 13 апреля.

Ранее «Комсомолка» писала, что ямочный ремонт стартует 15 апреля при условии, что среднесуточная температура будет держаться на положительных отметках.

До середины мая ремонтироваться будут дороги категорий «А» и «Б», где высокая интенсивность движения и маршруты общественного транспорта.

Планируемый объем ямочного ремонта в 2019 год составит примерно 233 тысячи квадратных метров. На эти цели выделят около 200 миллионов рублей, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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