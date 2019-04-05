В Нижнем Новгороде почтят память погибших подводников

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-05T11:59:36+03:00

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В Нижнем Новгороде 7 апреля пройдет траурный митинг, посвященный 30-летию со дня гибели подводной лодки «Комсомолец». Об этом сообщает НРО Общероссийского общественного движения поддержки флота.

По данным организации, все собравшиеся собираются почтить память земляков-подводников, погибших в годы Великой Отечественной войны и в мирное время. Уже известно, что мероприятие пройдет на территории мемориального комплекса «Марьина роща».

- В траурном митинге примет участие председатель НРО Общероссийского общественного движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Виталий Антоневич, - рассказывают организаторы мероприятия. – Также на митинг придут нижегородские ветераны-подводники, командиры дислоцированных в Нижегородской области военно-морских частей и курсанты речного училища.

ИСТОЧНИК KP.RU