С начала проекта «Команда 800» нижегородцы подали уже больше 30 предложений

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-05T11:41:48+03:00

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С момента старта проекта «Команда 800», запущенного губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 27 марта 2019 года, поступило уже 34 идеи и проекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным регионального правительства, больше всего предложений подано по направлению «туризм» - 15 заявок. Также большой популярностью среди нижегородцев пользуются направления «просвещение», «событийная программа», «цифровые технологии» и «медиапроекты/кино».

- У нас уже есть много интересных проектов, достойных воплощения в жизнь. Будем смотреть, анализировать и искать пути реализации, - отметил Глеб Никитин. - Для меня очень важно, что появился постоянный механизм обратной связи с неравнодушными жителями региона. Поэтому я призываю всех активно подавать идеи и присоединяться к «Команде 800».

Кстати, предложить свой проект может каждый – для этого достаточно опубликовать детально проработанное предложение с четкой целью, задачей и механикой. Вслед за этим проекты будут рассматривать эксперты, многих из которых тоже выберут сами нижегородцы путем голосования. Таким способом будут выбраны 18 из 48 экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU