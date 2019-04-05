2019-04-05T11:41:48+03:00
Общество

С начала проекта «Команда 800» нижегородцы подали уже больше 30 предложений

Больше всего заявок поступило по направлению «туризм»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

С момента старта проекта «Команда 800», запущенного губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 27 марта 2019 года, поступило уже 34 идеи и проекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным регионального правительства, больше всего предложений подано по направлению «туризм» - 15 заявок. Также большой популярностью среди нижегородцев пользуются направления «просвещение», «событийная программа», «цифровые технологии» и «медиапроекты/кино».

- У нас уже есть много интересных проектов, достойных воплощения в жизнь. Будем смотреть, анализировать и искать пути реализации, - отметил Глеб Никитин. - Для меня очень важно, что появился постоянный механизм обратной связи с неравнодушными жителями региона. Поэтому я призываю всех активно подавать идеи и присоединяться к «Команде 800».

Кстати, предложить свой проект может каждый – для этого достаточно опубликовать детально проработанное предложение с четкой целью, задачей и механикой. Вслед за этим проекты будут рассматривать эксперты, многих из которых тоже выберут сами нижегородцы путем голосования. Таким способом будут выбраны 18 из 48 экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин встретился с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым
Голосование за самые убитые дороги стартовало в группе «Антияма-НН»
В Нижнем Новгороде почтят память погибших подводников
Нижегородцам напомнили о весенней вакцинации домашних животных
В Нижнем Новгороде из незаконного оборота изъяли почти три тысячи литров алкоголя
Нижегородцев приглашают на кастинг в «Последний герой»
«Цифровая мобилизация» прошла в Сеченове 3 апреля
Глеб Никитин: «Необходим более тщательный контроль за работой крупных свиноводческих комплексов»
Подведение итогов национальной премии «Гражданская инициатива» состоится 25 мая
На строящийся храм в честь основателя Нижнего Новгорода установили купола
Глеб Никитин: «Мы обратились в правительство страны, чтобы вернуть льготу на вывоз ТБО ветеранам боевых действий»
«Книжный салон-2019» откроется на Нижегородской ярмарке 5 апреля
Первый фестиваль независимых театров стартовал в Нижнем Новгороде
24-летний нижегородец убил своего гостя молотком
Тело 80-летней женщины обнаружено на пожаре в Арзамасе
Трое молодых людей пострадали в массовом ДТП на проспекте Гагарина
Два плавучих дебаркадера вспыхнули в районе Борского моста 3 апреля
Прокуратура провела проверку по факту падения ледяной глыбы на жительницу Краснобаковского района
Участок трассы М-7 в Лысковском районе сужен из-за ремонта дороги
Алексей Алехин станет руководителем исполкома нижегородского отделения Общероссийского народного фронта
Глеб Никитин: «Два новых ресурсных центра откроются в регионе в 2019 году»