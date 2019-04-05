2019-04-05T10:55:52+03:00
Общество

Нижегородцам напомнили о весенней вакцинации домашних животных

При этом прививку против бешенства можно сделать питомцам бесплатно
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде начинается весенняя вакцинация домашних животных. Об этом сообщают специалисты госветуправления Нижнего Новгорода.

По данным ведомства, государственные ветеринарные клиники Нижнего Новгорода обеспечены полным спектром вакцин, в том числе против бешенства. Эти препараты, кстати, выделяются в рамках выполнения госзадания.

- Приближается летний период, люди начнут вывозить своих животных на дачи, в деревни, уезжать с ними в отпуск, - сообщил начальник госветуправления Евгений Помазов. – Поэтому очень важно защитить питомца от опасных вирусных заболеваний, таких, как чума плотоядных, энтерит, гепатит, лептоспироз. Особую опасность представляет бешенство. Зараженная кошка или собака представляет огромную опасность для своего владельца. Вот почему своевременная прививка от этого заболевания для животного, которое покидает пределы квартиры или дома, необходима. Иммунитет после вакцинации вырабатывается через две-три недели, следующую прививку нужно сделать через 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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