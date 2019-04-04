2019-04-04T17:33:54+03:00
Телевизор

Нижегородцев приглашают на кастинг в «Последний герой»

Поучаствовать могут лица старше 18 лет
Анастасия НАЗАРОВА
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Кастинг в телевизионное шоу «Последний герой» пройдет в Нижнем Новгороде 13 апреля, сообщают организаторы.

Заявки на участие могут подать лица старше 18 лет с действующим заграничным паспортом, а также без пищевой аллергии и аллергии на насекомых с животными.

Напомним, перезапуск легендарного шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» стартовал на канале ТВ-3 2 марта. Одним из участников команды актеров стал выпускник Нижегородского театрального училища Артем Сучков. «Комсомолка» пообщалась со звездой трилогии «Гоголь» и узнала, как ему удавалось оставаться человеком на необитаемом острове.

Ранее экстрасенсы Анатолий Леденев и Артемий Никара рассказали, почему не стали участниками легендарного шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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