Нижегородцев приглашают на кастинг в «Последний герой»
Кастинг в телевизионное шоу «Последний герой» пройдет в Нижнем Новгороде 13 апреля, сообщают организаторы.
Заявки на участие могут подать лица старше 18 лет с действующим заграничным паспортом, а также без пищевой аллергии и аллергии на насекомых с животными.
Напомним, перезапуск легендарного шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» стартовал на канале ТВ-3 2 марта. Одним из участников команды актеров стал выпускник Нижегородского театрального училища Артем Сучков. «Комсомолка» пообщалась со звездой трилогии «Гоголь» и узнала, как ему удавалось оставаться человеком на необитаемом острове.
Ранее экстрасенсы Анатолий Леденев и Артемий Никара рассказали, почему не стали участниками легендарного шоу.
ИСТОЧНИК KP.RU