2019-04-04T16:34:03+03:00
Общество

«Цифровая мобилизация» прошла в Сеченове 3 апреля

Валерия ГРОМОВА
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В среду, 3 апреля, Нижегородский филиал РТРС и филиал ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» провели для жителей Сеченовского района семинар о переходе на цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие прошло в рамках «Цифровой мобилизации» - совместного информационного проекта с правительством Нижегородской области, который реализуется в крупных районных центрах с 2018 года.

В мероприятии в Сеченове приняли участие заместитель министра информационных технологий и связи Нижегородской области Алексей Воробьев, заместитель главного инженера Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов, шеф-редактор ГТРК «Нижний Новгород» Илина Кашина, заместитель главы администрации Сеченовского района Дмитрий Крупнов, а также главы поселковых администраций, представители депутатского корпуса и жители района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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