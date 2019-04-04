2019-04-04T15:17:17+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Необходим более тщательный контроль за работой крупных свиноводческих комплексов»

Свинокомплекс на границе Вадского и Перевозского районов губернатор посетил после встречи с жителями
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Перевозский район с рабочим визитом. В рамках поездки он провел встречу с местными жителями, на которой обсуждалась работа свиноводческого комплекса, расположенного на границе с Вадским районом.

По словам жители, запах от объекта ощущается в ряде населенных пунктов, включая Перевоз. Глеб Никитин, в свою очередь, ответил, что в курсе этой проблемы.

- Правительство региона не раз обращалось в Росприроднадзор для того, чтобы по жалобам жителей были проведены проверки. Также прошла выездная проверка министерства экологии региона. По их итогам не было зафиксировано превышения допустимой концентрации вредных веществ, например, аммиака, - цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин пообещал проработать вопрос обращения в федеральное правительство для того, чтобы в действующие нормы и требования включали органолептические показатели. После этого разговора глава региона лично посетил сельскохозяйственный объект и дал поручение министерству экологии и природных ресурсов и министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области усилить контроль за ситуацией на прилегающей к комплексу территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Цифровая мобилизация» прошла в Сеченове 3 апреля
Подведение итогов национальной премии «Гражданская инициатива» состоится 25 мая
На строящийся храм в честь основателя Нижнего Новгорода установили купола
Глеб Никитин: «Мы обратились в правительство страны, чтобы вернуть льготу на вывоз ТБО ветеранам боевых действий»
«Книжный салон-2019» откроется на Нижегородской ярмарке 5 апреля
Первый фестиваль независимых театров стартовал в Нижнем Новгороде
24-летний нижегородец убил своего гостя молотком
Тело 80-летней женщины обнаружено на пожаре в Арзамасе
Трое молодых людей пострадали в массовом ДТП на проспекте Гагарина
Два плавучих дебаркадера вспыхнули в районе Борского моста 3 апреля
Прокуратура провела проверку по факту падения ледяной глыбы на жительницу Краснобаковского района
Участок трассы М-7 в Лысковском районе сужен из-за ремонта дороги
Алексей Алехин станет руководителем исполкома нижегородского отделения Общероссийского народного фронта
Глеб Никитин: «Два новых ресурсных центра откроются в регионе в 2019 году»