Глеб Никитин: «Необходим более тщательный контроль за работой крупных свиноводческих комплексов»

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-04T15:17:17+03:00

Свинокомплекс на границе Вадского и Перевозского районов губернатор посетил после встречи с жителями

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Перевозский район с рабочим визитом. В рамках поездки он провел встречу с местными жителями, на которой обсуждалась работа свиноводческого комплекса, расположенного на границе с Вадским районом.

По словам жители, запах от объекта ощущается в ряде населенных пунктов, включая Перевоз. Глеб Никитин, в свою очередь, ответил, что в курсе этой проблемы.

- Правительство региона не раз обращалось в Росприроднадзор для того, чтобы по жалобам жителей были проведены проверки. Также прошла выездная проверка министерства экологии региона. По их итогам не было зафиксировано превышения допустимой концентрации вредных веществ, например, аммиака, - цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин пообещал проработать вопрос обращения в федеральное правительство для того, чтобы в действующие нормы и требования включали органолептические показатели. После этого разговора глава региона лично посетил сельскохозяйственный объект и дал поручение министерству экологии и природных ресурсов и министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области усилить контроль за ситуацией на прилегающей к комплексу территории.

ИСТОЧНИК KP.RU