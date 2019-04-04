2019-04-04T16:02:28+03:00
Общество

Подведение итогов национальной премии «Гражданская инициатива» состоится 25 мая

Разместить заявку на участие можно до 30 апреля
Юлия ИСАЕВА
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25 мая 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива» и торжественная церемония вручения призов - «Живой капли добрых дел».

Этот проект проводится при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Цель – поиск и поддержка гражданских лидеров, новых лиц современного российского общества.

Национальная премия «Гражданская инициатива» вручается по следующим номинациям: «Ростки новой власти», «Воздух свободы», «Раздвинь границы возможностей», «Сохрани жизнь», «Память», «Зеленая планета», «Здоровье нации», «Духовное наследие», «Семья будущего», «Чужого горя не бывает», а также «Наш общий дом – Россия».

Для участия в конкурсе, необходимо разместить заявку на сайте. Последний день приема заявок - 30 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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