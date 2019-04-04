На строящийся храм в честь основателя Нижнего Новгорода установили купола

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-04T14:53:43+03:00

В мероприятии приняли участие полпред Президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

Изменить размер текста: A A

В четверг, 4 апреля 2019 года, в Нижнем Новгороде осветили купола и кресты строящегося храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича, который основал город. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на мероприятии присутствовали полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Планируется, что строительство храма должно завершиться в 2021 году – в год 800-летия приволжской столицы.

Чин освещения куполов и крестов провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. После освящения купола установили на строящийся храм. Глеб Никитин подчеркнул, что это событие является одним из самых значимых в подготовке к юбилею города.

- Не так много городов в нашей стране были основаны людьми, которые причислены к лику святых. Поэтому очень важно, что в Нижнем Новгороде появится храм, посвященный благоверному князю Георгию Всеволодовичу. Так что это строительство имеет особое значение для всех нижегородцев, - пояснил губернатор.

Напомним, прошлым летом Митрополит Георгий освятил кресты и купола строящегося храма в честь Матроны Московской. Церковь будет рассчитана на 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU