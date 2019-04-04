2019-04-04T13:29:30+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Мы обратились в правительство страны, чтобы вернуть льготу на вывоз ТБО ветеранам боевых действий»

Переход на новую систему обращения с отходами губернатор обсудил на встрече с жителями
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области в ходе рабочего визита в Перевозский район провел встречу с местными жителями. В ходе мероприятия были заданы более 70 вопросов, передает пресс-служба регионального правительства.

Так, глава Нижегородской области обсудил с ними переход на новую схему обращения с отходами. Горожане спросили, планируется ли пересматривать нормативы накопления мусора и как будет регулироваться тарифная политика.

Глеб Никитин ответил, что сейчас ведется активная работа по выработке более гибких походов к формированию тарифов. Поступило предложение учитывать сезонную миграцию в летнее время.

- Мы можем по итогам года оценить, сколько поступило на полигоны отходов. Этот показатель сравним с нормативом накопления на количество жителей. Если увидим, что нормативы превышают количество ТБО, которое реально размещено на полигонах, то мы их будем корректировать, - отметил Глеб Никитин.

Губернатор также добавил, что благодаря переходу на новую систему обращения с отходами удалось закрыть полигон ТБО в Перевозе, который не соответствовал современным экологическим стандартам.

Еще один присутствующий на встрече житель Перевозского района поинтересовался, почему отменились льготы для участников боевых действий. На это губернатор ответил, что это было

неправильное федеральное регулирование.

- Я обратился в правительство страны для того, чтобы внести изменения в законодательство и вернуть эту льготу ветеранам боевых действий, - рассказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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