2019-04-04T12:50:22+03:00
Звезды

«Книжный салон-2019» откроется на Нижегородской ярмарке 5 апреля

Она будет работать два дня
Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 5 апреля 2019 года, в павильоне №1 Нижегородской ярмарки состоится открытие выставки книг российских и зарубежных издательств «Книжный салон». Как сообщает пресс-служба региональное правительства, оно запланировано на 11:00.

В мероприятии примет участие министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная. Среди участников выставки издательства «Априори-Пресс», «МИФ», «ЗебраЕ», «Этерна», «Пресс-Меню», «Универсалист», «Гнозис», «Совпадение», «Технологии», «Согласие», «Росток», «Искусство XXI век», «БуксМАрт», «НОВО», «Беринга», «Мининская сотня», «Старая Басманная», «Северный паломник», издательство Московской патриархии, издательский дом Руденцевых, «БИНОМ Лаборатория знаний» и другие.

Гости «Книжного салона» смогут найти книги в таких разделах как: детская, учебная, художественная, специализированная литература, книги на иностранных языках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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