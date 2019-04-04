2019-04-04T12:10:40+03:00
Происшествия

24-летний нижегородец убил своего гостя молотком

В отношении него возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
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Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статье «Убийство» уголовного кодекса.

Как сообщается на сайте ведомства, трагедия случилась 3 апреля 2019 года в квартире жилого дома на улице Коммуны в Сергаче. Обвиняемый и потерпевший вместе распивали алкоголь, в ходе застолья гость оскорбил 24-летнего хозяина квартиры. В ответ злоумышленник нанес ему несколько ударов молотком по голове и несколько ножевых ранений в область груди.

22-летний потерпевший скончался на месте происшествия от полученных ранений.

Молодого человека уже задержали. Свою вину он полностью признал. В ближайшее время ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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