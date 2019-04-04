2019-04-04T11:37:51+03:00
Происшествия

Тело 80-летней женщины обнаружено на пожаре в Арзамасе

Трагедия случилась из-за неосторожности при курении
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 3 апреля 2019 года, около четырех часов утра в дежурную пожарную часть поступила информация о возгорании в двухквартирном жилом доме на улице Свободы в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

В результате сгорело имущество и внутренняя отделка в квартире на площади 50 квадратных метров. В одной из квартир было найдено тело женщины 1938 года рождения. Также пострадал мужчина 1970 года рождения: у него диагностированы ожоги тела первой, второй и третьей степени. Мужчину госпитализировали в больницу имени Владимирского.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 23 человека личного состава и шесть единиц техники. Причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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