Трое молодых людей пострадали в массовом ДТП на проспекте Гагарина

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-04T10:54:15+03:00

Один из них госпитализирован в больницу имени Семашко

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Вечером 3 апреля 2019 года в Приокском районе Нижнего Новгорода произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей и автобуса. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, около девяти часов вечера рядом с домом №37 на проспекте Гагарина 20-летний молодой человек, который ехал за рулем «вазовской» легковушки, не справился с управлением. Машина вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с «Митцубиси», «Хендаем», «Мерседесом» и автобусом.

В результате водитель отечественного автомобиля и двое его пассажиров получили травмы. У двоих диагностировали ушиб грудной клетки, их осмотрели врачи. А 18-летнего нижегородца с сочетанной травмой доставили в больницу имени Семашко.

ИСТОЧНИК KP.RU