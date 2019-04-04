Два плавучих дебаркадера вспыхнули в районе Борского моста 3 апреля

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-04T10:18:11+03:00

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Около половины третьего ночи 3 апреля 2019 года в дежурную пожарную часть поступило сообщение о возгорании плавучего дебаркадера в Сибирском затоне в районе Борского моста городского округа Бор. Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем, передает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, заметили открытое горение деревянных надстроек двух дебаркадеров и внутренней обшивки катера, находящихся на льду Волги. В результате оба дебаркадера сгорели дотла, а также пострадал катер. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

По информации ведомства, в тушении и ликвидации его последствий были задействованы почти тридцать человек личного состава и семь единиц специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU