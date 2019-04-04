Прокуратура провела проверку по факту падения ледяной глыбы на жительницу Краснобаковского района

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-04T09:32:53+03:00

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Прокуратура Краснобаковского района Нижегородской области провела проверку по факту падения на жительницу поселка Лесной курорт наледи с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что коммунальная компания, которая должна была очистить кровлю дома от наледи и сосулек, не выполнила свою работу. Из-за этого и пострадала жительница поселка Лесной курорт.

В отношении юридического лица возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений». Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Напомним, следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело после трагедии на проспекте Ленина. 15 марта с крыши дома № 58 сорвалась ледяная глыба и упала прямо на коляску, в которой лежала новорожденная девочка. Малышка до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице, а виновный в случившемся помещен под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU